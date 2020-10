Agathe Auproux a 29 ans : cadeau stylé et hors de prix pour son anniversaire

Le cap des 29 ans était tout particulier à passer pour Agathe Auproux. Et pour cause, la chroniqueuse de Balance ton post avait beaucoup de choses à fêter, par exemple le premier anniversaire de sa rémission totale du cancer ou encore le succès de son livre, mais aussi son retour sur C8 depuis le début de la rentrée. Bref, la jolie brune ne pourrait être plus heureuse. L'un de ses proches a tout de même tenté de surpasser ces derniers événements en lui offrant un cadeau exceptionnel pour son anniversaire, le 17 octobre 2020.

Ce lundi, Agathe Auproux a en effet révélé via sa story Instagram avoir été très gâtée en recevant un nouveau sac à main. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un accessoire signé de la griffe Yves Saint Laurent, parfait pour l'accompagner dans toutes ses sorties. "Sac satchel monogramme Saint Laurent doté d'une construction souple, d'un rabat à fermoir YSL pivotant en métal sur le devant et d'une bandoulière réglable", peut-on lire en description de l'article, en se rendant sur le site officiel de la marque de luxe. Pour les plus férus de mode désireux de s'inspirer de leur personnalité préférée, il faudra tout de même débourser pas moins de 1 900 euros pour se l'offrir !

De quoi comprendre l'émotion d'Agathe Auproux, qui annote sur ses images "Bday Bag" accompagné d'un émoji au bord des larmes et d'un autre amoureux. En revanche, pas d'indications sur la personne qui lui a fait ce cadeau onéreux. Peut-être s'agit-il de son mystérieux petit ami avec qui elle avait timidement officialisé au mois de juin dernier ? Le mystère reste entier.

Reste que la jeune femme n'a pas besoin de son entourage pour se faire plaisir. Il y a quelques mois, elle s'affichait sublime dans une robe signée Prada et d'une valeur de 1 390 euros. Et plus récemment, elle dévoilait un sac de la marque Balmain d'un montant de 1 690 euros et qui a fait plusieurs heureux, car il est resté longtemps en rupture de stock.