Agathe Auproux agacée par les rumeurs : coup de gueule et mise au point

C'est une nouvelle qui en a déçu plus d'un. Alors qu'elle officiait depuis 2017 sur les antennes de C8, Agathe Auproux a soudainement pris la décision de quitter son poste de chroniqueuse dans les émissions Touche pas à mon poste et Balance ton post. Un choix qui fait suite à son année difficile marquée par le cancer. Bien qu'elle soit aujourd'hui en rémission, la jolie brune cherche à donner un nouveau souffle à sa carrière. C'est pourquoi elle rejoint dès la rentrée 2020 la nouvelle chaîne baptisée "Le Live".

Soutenue par de nombreux fans, Agathe Auproux est aussi devenue la cible de certains internautes. Lors d'une session de questions/réponses au cours du week-end, l'un d'entre eux s'est manifesté pour remettre en cause les explications relatives à son départ du groupe Canal+. "Ça ne te ressemble pas, cette langue de bois. Pourquoi as-tu quitté H2O ?" Il n'en fallait pas plus pour que la jeune femme sorte de ses gonds. Agacée par cette intervention, Agathe Auproux a eu vite fait de le remettre à sa place. "Quelle langue de bois. Ce n'est pas parce que vous êtes avides d'histoires sordides ou de scandales que la réalité colle à vos délires. Hydratez-vous. J'ai quitté H2O parce que j'ai pris le temps de réfléchir à la vie après la maladie, et j'ai eu envie de me lancer dans de nouveaux projets", s'est-elle défendue avant d'ajouter, reconnaissante : "Et love H2O, Cyril, les équipes, forever. Et merci à eux de m'avoir comprise." Une nouvelle mise au point qui a le mérite d'être clair.

Qu'à cela ne tienne, Agathe Auproux compte bien oublier les tracas de 2019 et profiter de ses proches pour les fêtes de fin d'année. Dimanche, elle a d'ailleurs rejoint la Creuse, où elle est née, avec son frère, faisant ainsi fi des dernières critiques.