Agathe Auproux, son combat contre le cancer : retour sur son année compliquée

Agathe Auproux a vécu une année 2019 assez compliquée. Le 11 mars, elle a révélé sur Instagram qu'elle était atteinte d'un cancer, un lymphome plus exactement, et qu'elle suivait une chimiothérapie depuis mi-décembre 2018. La belle brune de 28 ans a ensuite évoqué le sujet sans tabou sur ses réseaux sociaux.

Pour annoncer la triste nouvelle, Agathe Auproux a posté une photo d'elle sur son lit d'hôpital. "Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placé sous ma peau. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage", avait-elle notamment expliqué. Une révélation qui avait entraîné une vague de soutien de la part des chroniqueurs de Touche pas à mon poste ou de ses fans.

Touchée, elle a tenu à remercier tout le monde lors de sa venue dans Balance ton post, trois jours après son annonce. Elle a également confié que cette révélation lui avait fait un bien fou : "Je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Par exemple, je ne mettais plus que des cols très hauts parce que j'avais absolument peur qu'on voie un petit bout de ce fameux cathéter et là, maintenant, je peux sortir avec des T-shirts tout à fait simples. Si on l'aperçoit, c'est pas très grave. Je peux sortir avec les cheveux dans un état... C'est pas très grave. Je vis beaucoup plus sereinement avec la maladie. Je l'ai complètement acceptée, donc je suis dans une démarche beaucoup plus honnête."

Son combat contre le cancer gagné

Durant son combat, Agathe Auproux a bien entendu mis de côté son rôle de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et Balance ton post. Elle était toutefois très présente sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles et répondre aux questions de ses abonnés. La jeune femme a dévoilé sa solution "douloureuse" contre la perte de cheveux, et elle a confié avoir des moments d'extrême fatigue ou de la fièvre. Mais elle tentait toujours de rester positive malgré tous ces effets de la chimio et de la maladie.

Et Agathe Auproux a bien fait car le 24 juin dernier, elle a annoncé être guérie : "'Rémission complète', a dit le médecin ce matin. Après 6 mois de chimiothérapie, le cancer est donc parti. Je suis guérie. Très émue de partager ça avec vous, comme je l'étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Cette journée est étrange. On l'a tant attendue. Votre amour, votre soutien. Vous m'avez portée jusque-là. Vous ne mesurez pas le rôle que vous avez joué dans mon appréhension de la maladie, je crois. Force et courage à tous ceux qui souffrent et qui luttent. On est ensemble. Vraiment." Elle a dû attendre le mois d'août pour se faire enlever son cathéter. Au même moment, elle a annoncé qu'elle sortirait prochainement un livre.

Il a fallu attendre le 16 octobre 2019 pour le découvrir. Dans cet ouvrage, elle parle sans langue de bois de son combat contre son cancer. En parallèle, ses fans l'ont retrouvée dans Touche pas à mon poste et Balance ton poste, en septembre. Mais, coup de théâtre, Agathe Auproux a annoncé le 4 décembre qu'elle quittait les deux émissions animées par Cyril Hanouna afin de se consacrer à de nouveaux projets.

2020 sera donc l'année du renouveau.