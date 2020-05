Agathe Auproux, son intimité violée : son message aux "génies"

Agathe Auproux fait partie de la "génération connectée". L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) est très active sur les réseaux sociaux et partage plein de bribes de sa vie privée. En revanche, comme tout le monde, elle n'accepte pas que l'on viole son intimité. Malheureusement, c'est ce qu'il s'est passé comme elle l'a dévoilé en story Instagram, ce mercredi 20 mai 2020.

La belle brune de 28 ans a partagé une capture d'écran d'une conversation. "Salut Agathe. Tu es celle de la télé ?", peut-on lire. Et en légende de sa publication, Agathe Auproux a ajouté agacée : "Les génies qui font tourner mon numéro, j'espère au moins que vous prenez un peu d'oseille dessus (genre 5 euros)." On comprend donc que ce n'est pas la première fois que la jeune femme est contactée par des personnes qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Eve. Une situation qui la poussera peut-être à changer de numéro.

Agathe Auproux est également parfois victime de remarques déplacées, notamment à caractère sexuel, en commentaire de ses photos. Le 5 avril dernier, elle avait tenu à pousser un coup de gueule. "Les gars. On va établir un contrat pour régir nos rapports sur mon profil Instagram : le moindre commentaire déplacé sur les seins (et autre), je le bloque. Si t'as envie de me suivre, de commenter, d'interagir, tu t'abstiens de remarques à caractère sexuel. C'est clair ? (...) Vous pouvez arguer une liberté d'expression, ou justifier ce genre de commentaires avec l'odieux 'bah si tu ne veux pas ce genre de remarques, ne poste pas ce genre de photos !!'. Mais quel genre de photos ? Idiots que vous êtes", avait-elle écrit. Espérons que ses abonnés ont bien compris le message.