Agathe Auproux trop payée selon Matthieu Delormeau ? Elle répond

Le 17 octobre dernier, Agathe Auproux fêtait son 28eme anniversaire sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ce même jour, sensiblement poussée par ses collègues chroniqueurs, la jeune femme a évoqué le salaire qu'elle touchait pour chacun de ses post sponsorisés sur Instagram. Une fourchette donnée entre 4000 et 6000 euros, qui a immédiatement provoqué la jalousie de Matthieu Delormeau.

Le 30 octobre 2019, à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne Non Stop People, Agathe Auproux a tenu à revenir sur les remarques envieuses de son camarade et n'a pas hésité à le tacler au passage : "Matthieu Delormeau est très jaloux c'est une de ses qualités qu'il met en avant souvent !" s'amuse-t-elle avant de se défendre "Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu ce débat dans TPMP la semaine dernière et Matthieu critiquait le fait de donner les salaires des gens parce que ça donnait lieu à des commentaires sur Twitter etc. Donc lui ne l'a jamais fait. Il n'a jamais parlé de ses cachets sur Instagram ni de ses cachets de chroniqueur mais il n'a pas de mal à m'alpaguer comme ça entre émission interposée."

Agacée, Agathe Auproux a d'ailleurs directement interpellé son collègue : "Donc Matthieu, tu as mon numéro, si tu as des questions à me poser appelle-moi, je te répondrai avec plaisir !"

Elle a également tenu à remettre les choses au clair quant aux rumeurs affirmant qu'elle peut gagner jusqu'à 40 000 euros par mois. "Effectivement, il y a beaucoup d'argent sur Instagram, bien-sûr, mais je ne gagne pas énormément non plus car je ne suis pas affiliée à des agents, c'est à dire que je n'ai pas un agent qui me représente et qui va démarcher des marques toute la journée", déclare-t-elle avant d'affirmer que son salaire est en réalité "inquantifiable".

Depuis le 24 juin 2019, la belle Agathe Auproux a annoncé être en rémission complète, elle qui était atteinte d'un lymphome depuis plusieurs mois. Elle a d'ailleurs raconté cette rude période de sa vie dans un livre intitulé Tout va bien, et paru le 16 octobre 2019 aux éditions Albin Michel.