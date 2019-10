Agathe Auproux, son cancer : Comment Cyril Hanouna l'a aidée

La nouvelle avait été très douloureuse à cacher... mais le lundi 11 mars 2019, Agathe Auproux, chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8) avait révélé être atteinte d'un lymphome dans un post Instagram, et elle avait été contrainte de quitter l'émission.

Profondément marquée par cette expérience, la jeune femme de 27 ans a décidé de raconter son histoire dans un livre ou plus précisément dans une autobiographie intitulée Tout va bien, sortie ce mercredi 16 octobre 2019 aux éditions Albin Michel. Dans les moindres détails, Agathe Auproux retrace les différentes étapes des soins qu'elle a subis et tient surtout à remercier Cyril Hanouna qui a joué un rôle très important dans la détection de son cancer : "Il me trouve amincie, épuisée... Il me propose d'aller voir son père, généraliste, décoré de la Légion d'honneur pour ses 41 années de parfaits services. Je ne veux pas le déranger. Cyril insiste. Je ne le remercierai jamais d'avoir été aussi pressant", explique-t-elle.

Poussée par son "patron" Agathe Auproux, finit par se rendre au cabinet du médecin qui remue ciel et terre pour aider la jeune femme : "J'ai la sensation qu'il comprend ce qu'il m'arrive. Et ça me fait un bien fou. Pour la première fois depuis une éternité, je suis en face de quelqu'un qui semble avoir une idée de ce qu'il se trame", déclare-t-elle en ajoutant qu'il a été l'un des seuls à la rassurer.

À propos de cet ouvrage, Agathe Auproux écrit : "J'espère si fort qu'il puisse accompagner et aider ne serait-ce que l'un d'entre vous à surmonter les obstacles qui se dressent dans sa vie, quels qu'ils soient. J'espère surtout qu'il vous fasse sourire, en fait."

Depuis, la belle est en rémission complète et malgré les nombreuses menaces reçues tout au long de son combat contre la maladie, elle a fait son grand retour en septembre 2019 au côté de son ange gardien Cyril Hanouna.