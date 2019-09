Agathe Auproux victime de menaces : "On me souhaitait de mourir"

Pas facile d'être une personnalité connue de la télévision... C'est encore plus le cas pour les chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste ! diffusée sur C8. Porté par le présentateur phare de la chaîne, Cyril Hanouna, le programme n'en finit plus de provoquer polémiques et tollés que ce soit à cause d'images diffusées ou encore à cause de remarques ou avis parfois maladroits ou simplement mal perçus par les téléspectateurs.

Ce mardi 17 septembre 2019, la belle Agathe Auproux, qui a quitté TPMP en septembre 2018 pour se consacrer à son combat contre le cancer, raconte sans filtre : "C'était surtout à l'époque où je parlais ouvertement de ma maladie, et donc on me souhaitait de mourir. Si le cancer n'arrivait pas à me tuer, on me souhaitait de mourir autrement dans d'atroces souffrances." Malheureusement, les chroniqueurs n'ont aucun contrôle sur ces comportements agressifs et malveillants : "De toute façon, aujourd'hui, à partir du moment où on exprime une opinion de façon publique, s'il y a une personne qui est armée d'un compte Twitter – et qui à mon avis est beaucoup plus malheureuse qu'agressive – et qui n'est pas d'accord avec nous, c'est : insultes, lynchage et menaces de mort", conclut la jolie brune, qui est de retour dans l'émission depuis la rentrée 2019.

Quant à Géraldine Maillet, elle est également revenue sur les menaces de mort dont elle a fait l'objet. L'occasion pour la doyenne du programme, Isabelle Morini-Bosc, de se joindre à elle et de partager sa propre expérience, affirmant que "des gens disaient 'on aura ta peau et on sait où est ton fils'".

Des protestations accompagnées de messages d'intimidation pouvant donc aller très loin...