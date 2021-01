Agnès Jaoui maman de 2 enfants : son "long parcours" pour adopter

L'annonce a causé une onde de choc aussi bien dans le monde du théâtre que dans celui du cinéma : Jean-Pierre Bacri est mort à 69 ans, victime d'un cancer. Il laisse derrière lui une carrière riche marquée par une longue et fructueuse collaboration avec Agnès Jaoui. L'ancien couple avait donné naissance à de magnifiques histoires mais n'avait jamais eu d'enfants. L'actrice, réalisatrice et scénariste est toutefois devenue mère, par la voie de l'adoption.

En 2010, Agnès Jaoui donnait une interview à La Dépêche, à l'occasion d'un festival auquel elle prenait part à Toulouse. Questionnée sur son absence deux ans plus tôt, alors qu'elle devait être la marraine, elle révélait une heureuse nouvelle pour se justifier : elle était devenue officiellement maman. En effet, en 2008, elle adoptait alors deux enfants. "J'ai été appelée au Brésil pour l'adoption de mes deux enfants. Cette démarche est si longue que lorsque c'est le moment, il faut y aller immédiatement (...) Ils n'étaient pas bébés (...) et c'est merveilleux pour nous tous", disait-elle. Des enfants issus d'une même fratrie aujourd'hui âgés de 20 et 18 ans. Un garçon prénommé Loran et une fille prénommée Lorannie.

Cette adoption avait donc eu lieu du temps où elle était encore avec Jean-Pierre Bacri - le couple avait commencé à se fréquenter en 1987 et s'est séparé en 2012 - et Agnès Jaoui avait accepté d'en reparler dans les pages de Paris Match en 2012. "L'adoption est long parcours au cours duquel on doit faire plusieurs deuils... Je n'ai pas choisi d'adopter des enfants grands, je voulais des enfants. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est encore plus long et plus compliqué d'en avoir des petits... Donc j'ai fini par prendre cette décision, car j'avais déjà attendu huit ans. (...) Je tiens à dire que c'est une expérience extraordinaire (...) Je ne prétends pas que c'est tout le temps rose et merveilleux, mais ce n'est pas si difficile", confiait-elle alors.

Nul doute que la réalisatrice du Goût des autres doit compter sur eux pour l'aider à faire son deuil depuis que Jean-Pierre Bacri s'en est allé...