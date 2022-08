Agression de Salman Rushdie : quand une actrice française récitait un passage des Versets sataniques...

Une agression violente et odieuse. Vendredi 12 août, Salman Rushdie a été poignardé à plusieurs reprises par Hadi Matar, un jeune homme de seulement 24 ans, habitant le New Jersey. Il a bondi sur le romancier de 75 ans, alors que ce dernier était sur la scène d'un centre culturel à Chautauqua, dans le nord-ouest de l'Etat de New York. Depuis, l'écrivain est dans un état grave après avoir été opéré en urgence. Depuis les années 1980, il vivait sous le coup de menaces de mort en raison de la publication de son célèbre ouvrage, Les Versets sataniques.

Ce livre, publié en 1988, va alors très vite enflammer le monde musulman en raison de certains passages potentiellement clivants. Les plus rigoristes des pays musulmans, à commencer par l'Iran, considèrent le livre comme blasphématoire du point de vue de l'Islam. A l'époque, l'Ayatollah iranien Ruhollah Khomeiny avait publié une fatwa contre lui appelant à sa mort. Une obscure fondation iranienne religieuse a mis sa tête à prix contre 3,3 millions de dollars... Est-ce l'appât du gain qui a poussé l'assaillant à attaquer l'écrivain ou des raisons purement religieuses ? Pour l'heure, le jeune homme a été arrêté par la police et va être interrogé sur ses motivations.

L'agression du romancier Salman Rushdie a suscité une vague d'indignation à travers le monde, notamment en France. L'immense actrice Isabelle Adjani a réagi. Il faut dire que la star a de longue date apporté son soutien à l'écrivain. En 1989, alors qu'il devait vivre à moitié caché et sous protection, elle était montée sur la scène des César, alors qu'elle recevait un nouveau prix comme Meilleure actrice pour Camille Claudel, et avait commencé à lire un extrait des Versets sataniques. Sans dire le nom du livre ni l'auteur, l'actrice avait clamé son texte devant une salle qui respectait un silence de cathédrale. Elle n'avait alors donné les détails qu'à la fin. Une sorte de manière de concrétiser publiquement son soutien et de prouver qu'il n'y avait rien de blasphématoire.