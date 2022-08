Diaporama : Agression de Salman Rushdie : quand une actrice française récitait un passage des Versets sataniques...

9 / 11

Exclusif - Isabelle Adjani (robe Giambattista Valli, bague Fadia Otte) - Dîner de gala à l'occasion du 20ème anniversaire de la fondation Children Of Africa au Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, le 16 mars 2018. Créée par Madame D. Ouattara, (aujourd'hui Première Dame de Côte d'Ivoire), la Fondation Children of Africa est une organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique. Son principal objectif est de prendre soin des enfants les plus démunis du continent africain, et de leur permettre d'accéder à de meilleures conditions de vie, grâce à des actions sociales constantes. La Fondation intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social en Côte d'Ivoire et dans 10 autres pays d'Afrique, dans lesquels elle subventionne des centres d'aide à l'enfance. © Dominique Jacovides/Bestimage