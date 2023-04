Ahmed Sylla, en pleurs dans Sept à Huit : il dévoile les derniers mots de son père sur son lit de mort

Audrey Crespo-Mara a tenu par la suite à évoquer la façon dont le père d'Ahmed Sylla a élevé ses enfants. "Il était très érudit, c'était quelqu'un de très cultivé. Il parlait très bien français, avec son petit accent", confie-t-il, avant d'imiter son père : "'Ahmed, je n'aime pas la médiocrité'. C'était sa phrase, et il avait raison. Il savait que pour nous, ça allait être plus difficile, lui, il nous dit ça avec ses vieux démons. Il nous dit ça parce que, oui, quand on est noir, en France, parfois, c'est plus difficile. Pas tout le temps. Aujourd'hui on manque un peu de mesure. Moi je n'aime pas dire la France est raciste. On vit ici, et mine de rien, même si ça été difficile pour nos parents, même si ça été difficile pour moi (...) bah en fait on a quand même eu la chance d'être là".