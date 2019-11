Aïssa Maïga et Stéfi Celma, des Pygmalionnes inspirantes

Girl Power ! Le 12 novembre 2019, l'équipe de Pygmalionnes avait rendez-vous au Forum des images, dans le 1er arrondissement de Paris, pour une avant-première exceptionnelle. Ce documentaire réalisé par Quentin Delcourt, attendu dans les salles le 22 janvier prochain, peut notamment compter sur Aïssa Maïga et Stéfi Celma.

Sur le photocall, on a donc pu voir la populaire actrice engagée Aïssa Maïga. La star de 44 ans, qui défendait déjà il y a quelques mois une lutte contre les stéréotypes et militait pour plus de diversité au cinéma, a pris la pose avec sourire et décontraction. Non loin, on pouvait voir sa jeune collègue Stéfi Celma. La comédienne de 33 ans a été révélée au grand public par la série à succès Dix pour cent.

À leurs côtés, on pouvait aussi compter sur la présence d'Anne Richard, Nathalie Marchak, Naidra Ayadi, Alix Bénézech, Quentin Delcourt, Isabelle Gibbal-Hardy, Elisabeth Tanner, Marie Franceschini, mais aussi Christophe Guillarmé accompagné de son mari Thierry Marsaux, Jérémy Lorca, Aurélie Konaté, Quentin Faure, Thomas Solivéres et sa compagne Lucie Boujenah, Dominique Busso, Anne Sherbinina...

Le synopsis : "Actrices, réalisatrices, productrices, scénaristes, cheffe-opérarices, agents d'artistes, exploitantes de cinéma, etc., elles sont toutes des Pygmalionnes. Qu'elles soient devant ou derrière la caméra, à l'aube des projets cinématographiques ou responsables de leur distribution en salles, onze femmes inspirantes du cinéma français contemporain témoignent sans langue de bois de leur expérience d'une industrie qui fascine, véritable reflet d'une société en mouvement."

