Akhenaton refuse toujours le vaccin malgré son hospitalisation : "J'ai assez vécu..."

Le groupe IAM a sorti, au mois de décembre 2021, un coffret de quatre EP intitulé Rimes Essentielles. La tournée liée à ce nouvel opus a été annulée deux fois puis reportée en 2022. Mais tous ces projets auraient pu tomber à l'eau puisqu'Akhenaton- de son vrai nom Philippe Fragione -, l'un des membres emblématiques de la bande de rappeurs, a été victime de la pandémie de Covid-19 durant l'été dernier.

Je ne suis pas antivax, je suis anti-ce-vax

Le dimanche 1er août 2021, Akhenaton avait effectivement été pris en charge par le service des urgences vitales de l'hôpital Timone, à Marseille, pour détresse respiratoire. Un proche évoquait même une pneumopathie. Plus de peur que de mal pour l'artiste de 53 ans qui refuse toujours, en bloc, de se faire injecter du Pfizer ou du Moderna. "Je ne suis pas antivax, je suis anti-ce-vax, confirme-t-il dans les colonnes du magazine Voici. Je ferais celui de l'Institut Pasteur si c'était possible. Je préfère écouter la société civile que les hommes politiques professionnels qui sont dans un star game d'arrivistes encore pires que les autres !"

Si j'avais dû être intubé, je m'y serais opposé

Les membres du groupe IAM ont toujours été fermement opposés à cette vaccination anti-Covid et à l'instauration d'un pass sanitaire puis d'un pass vaccinal. En août dernier, Akhenaton avait pourtant passé "4 ou 5 heures" en réanimation afin d'être réoxygéné puis était resté trois jours en observation. Mais il regrettait davantage l'hystérie médiatique que le fait de ne pas avoir été vacciné. "Mon soi-disant passage en réanimation a fait plus de bruit que nos albums, ajoute le père de trois enfants. Ca me dérange. Si j'avais dû être intubé, je m'y serais opposé. J'ai assez vécu..."

Retrouvez l'interview d'Akhenaton dans le magazine Voici, n°1779, du 7 janvier 2022.