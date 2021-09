Akhenaton sorti d'hôpital : il donne lui-même de ses nouvelles et martèle son refus du pass sanitaire

Désormais guéri de la Covid-19 - un proche a récemment évoqué "une pneumopathie" - Akhenaton partage toujours son opinion très clivante. Publiquement opposé au vaccin et au pass sanitaire, le membre du groupe IAM avait déjà évoqué son point de vue sur la crise sanitaire et les moyens de l'éradiquer. Dans une interview à France 2, l'artiste revient sur son hospitalisation due au coronavirus. Il déplore une véritable "hystérie médiatique".

"Je suis passé par la réanimation, je n'ai pas été intubé", a-t-il rappelé. En tout, Akhenaton est resté "4 ou 5 heures" en réanimation afin d'être réoxygéné, avant de passer trois jours en observation. Une expérience qui aurait pu l'aider à prendre conscience de la dangerosité du virus et de l'importance de la vaccination mais... non. "Pour être anti-vax, il faut déjà avoir un vaccin. Et aujourd'hui, la loi européenne ne reconnait pas cette thérapie-là comme étant un vaccin, c'est une thérapie génique. Je ne suis pas anti-vax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là, c'est très différent", nuance le chanteur marseillais.

"Le métro sans pass, le train sans pass, c'est scientifique? C'est politique. Les professeurs non vaccinés, les élèves vaccinés, c'est scientifique ? C'est politique. L'Assemblée nationale sans pass et les concerts avec pass, c'est scientifique ? Non, c'est politique (...) On doit avoir le choix et avoir la liberté. Notre pays a été un phare dans le monde, le phare est éteint. C'est le pays des lumières éteintes", développe Akhenaton.

Akhenaton (52 ans) n'avait jamais caché son opinion décriée et s'est toujours affiché contre la vaccination et le pass sanitaire mis en place dans les lieux accueillant du public. "Je le répète, je le redis comme je le fais depuis de nombreux mois. Avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non, dans le cas des soignants ou d'autres métiers (...) Il en va de nos libertés, de l'avenir de nos enfants", avait-il assuré dans une vidéo publiée sur Twitter en juillet dernier. Avec IAM, ils avaient dû annuler plusieurs dates de leur tournée des festivals cet été.