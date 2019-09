Alain Delon : Son fils illégitime "drogué et manipulé" l'assigne en justice

Actuellement alité dans une clinique suisse, Alain Delon peut compter sur sa famille pour lui redonner de la force. Enfin presque. Ari Boulogne, le "fils illégitime" qu'il aurait eu avec la chanteuse Nico Päffgen – du groupe Velvet Underground – a décidé de l'assigner en justice. Son but : obtenir, à l'âge de 57 ans, la reconnaissance paternelle du Guépard. En 2001, déjà, il expliquait sur le plateau de Thierry Ardisson qu'il avait tenté de convaincre le comédien en vain quand il avait 18 ans. Cette fois-ci, la justice devrait donc s'en mêler. C'est ce que nous a appris la nièce d'Alain Delon – la fille de sa soeur –, Marie Soubrier, le jeudi 5 septembre 2019 dans l'émission Touche pas à mon poste.

"Ari est injoignable en ce moment parce qu'il est sous l'influence de quelqu'un qui le manipule, a expliqué la jeune femme à Cyril Hanouna. Et depuis, il a donc assigné Alain en justice pour demander cette reconnaissance. Mais Ari n'a jamais vraiment voulu faire cela. Même si on est une famille d'écorchés vifs, on est une famille d'amour. Ce genre de choses, on ne le fait pas. Ari ne l'aurait jamais fait." S'il a décidé de retenter l'aventure juridique, c'est parce que le fils de Nico serait poussé à le faire dans de sordides conditions, poursuit Marie Soubrier : "Il le fait parce que quelqu'un le lui demande. Si je suis là ce soir, c'est uniquement pour lui demander de me répondre au téléphone et d'arrêter cette assignation. Je trouve ça dommage. On était en train de négocier des choses entre nous, on n'était pas obligés d'en arriver là. Mais depuis trois mois, Ari est drogué par quelqu'un qui le manipule et qui l'influence pour cet héritage."

Qui est Ari Boulogne, le "fils illégitime" d'Alain Delon ?

Né Aaron Päffgen, l'homme de 57 ans n'a pas vécu une enfance très facile. Et c'est la mère d'Alain Delon, Edith Boulogne, qui l'a tiré d'affaire. Un espion envoyé par la famille l'avait repéré à la Factory – atelier d'artistes ouvert par Andy Warhol – "en train de finir des verres et d'avaler des pilules trouvées dans le sac de sa mère" alors qu'il avait 4 ans. Elle l'avait alors récupéré à New York pour l'installer dans son pavillon de Bourg-la-Reine afin de l'élever. Plus tard, le second époux d'Edith Boulogne, Paul, a adopté l'enfant. Ari Boulogne serait donc le fils et porte le nom de la mère de l'acteur.