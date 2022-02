Alain Prost fête ses 67 ans : connaissez-vous ses enfants Nicolas, Sacha, Victoria ?

C'est une véritable légende de son sport qui souffle ses 67 bougies aujourd'hui. Alain Prost a remporté 51 victoires au cours de sa carrière longue de 13 ans et il a été champion du monde de Formule 1 à quatre reprises. Une icône qui avait jusqu'à récemment un rôle important au sein de l'écurie Renault avant de la quitter il y a quelques semaines avec quelques phrases assassines pour le groupe français d'automobile... Mais l'heure est aux réjouissances aujourd'hui pour l'ancien pilote qui fête donc son anniversaire.

Pour l'occasion, il sera probablement entouré de ses proches et notamment ses trois enfants, Nicolas (1981), Sacha (1990) et Victoria (1996). Les deux garçons sont nés de son premier mariage avec Anne-Marie Barges, avec qui il s'est séparé en 2017. Son aîné, Nicolas, a d'ailleurs suivi les traces de son père avec brio puisqu'il a également été pilote professionnel. S'il n'a jamais conduit en Formule 1, il a été pilote d'essai pour Lotus Renault GP avant de concourir en Formule E pendant quatre ans. Proche de son frère cadet Sacha, ils ont d'ailleurs décidé de monter un projet en commun il y a quelques années.

Les deux frères montent un projet commun

Avec l'aide de l'épouse de Nicolas, Delphine Prost, les trois acolytes ont monté une ligne de sportswear qui s'inspire de l'automobile et plus précisément de la Formule 1. Dans cette équipe soudée, Nicolas s'occupe de la gestion tandis que Sacha est à la communication et Delphine est la styliste de la bande. Un projet qui a tout de suite plu à Alain Prost, comme il le révélait à Paris Match en 2018. "Nous les avons soutenus financièrement, le père de Delphine et moi, mais très modestement. Ils ont aussi investi eux-mêmes leurs propres deniers", expliquait-il.