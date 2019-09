Alanis Morissette : Sein nu et en famille, elle partage l'allaitement de Winter

Alanis Morissette (45 ans) a donné naissance à son troisième enfant le 8 août 2019, un fils nommé Winter. Très heureuse, la chanteuse a publié une photo de famille sur Instagram où l'on peut apercevoir son mari et ses enfants. À côté d'elle, son fils Ever (8 ans) et sa fille Onyx (3 ans) sont emmitouflés dans des couettes douillettes. (Très) Dénudée, l'interprète du titre Ironic donne le sein à son nouveau-né. En légende, elle écrit : "Matinées." Une vie de famille bien remplie pour l'artiste mariée au rappeur Souleye, alias Mario Treadway (39 ans), depuis 2010.

Interrogée dans l'émission Good Morning America en 2012, l'artiste canadienne s'était exprimée sur ses opinions concernant l'allaitement avec son fils Ever. Adepte du maternage proximal qui consiste à être totalement à l'écoute de son bébé et de ses besoins, elle avait déclaré qu'elle allaiterait son fils aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Ainsi, elle expliquait : "Certains enfants s'arrêtent à 2 ans, certains s'arrêtent quelques années plus tard, c'est à l'enfant de choisir." Nul doute qu'elle fera le même choix pour son dernier-né.