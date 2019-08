Alanis Morissette maman pour la 3e fois : découvrez l'étrange prénom du bébé

On ne peut pas vraiment parler d'une grossesse surprise. Sur les réseaux sociaux, Alanis Morissette avec dévoilé son ventre très rond alors qu'elle était en pleine session d'enregistrement. Cette nouvelle étape est en revanche une véritable bénédiction pour l'interprète d'Ironic. Au mois de juillet 2019, la chanteuse expliquait dans les pages de Self magazine que son parcours était semé d'embuches. "Entre Ever et Onyx, il y a eu des faux départs, confiait-elle. J'ai toujours voulu avoir trois enfants et j'ai dû faire face à des obstacles et plusieurs fausses couches, donc je pensais que ce serait impossible." Ne reste plus, désormais, qu'à savourer cette chance en famille...