Albert de Monaco : Tendres retrouvailles avec sa fille Jazmin, lors d'une soirée grand luxe à New York !

Ils n'ont pas souvent l'occasion de se voir, mais quand ils le font, ils savent faire les choses en grands ! Le 22 septembre 2022, Jazmin Grace Grimaldi a eu la chance, le bonheur, l'honneur et le privilège de recroiser son célèbre papa, le prince Albert II de Monaco. Et pour cause, le souverain, qui voyage beaucoup en ce moment, puisqu'il a assisté aux funérailles d'Elizabeth II en Angleterre, était de passage en Amérique, à New York, pour participer à un dîner d'Etat donné en son honneur.

Si elle n'a pas partagé de selfie avec son père sur les réseaux sociaux, ni même un petit portrait volé au passage, Jazmin Grace Grimaldi a tout de même dévoilé quelques coulisses de cette soirée d'exception. C'est ainsi qu'on peut l'apercevoir, sur son compte Instagram, en train de prendre la pose depuis un luxueux rooftop new-yorkais, dans une robe graphique pailletée, noire et argentée, création d'Alex Teih Couture. Chic jusqu'au bout des ongles, elle avait également coiffé ses cheveux en un large chignon.

La dynastie monégasque était mise en lumière ce soir-là du côté de la grosse pomme. Dans la décoration, révélée en ligne par Jazmin Grace Grimaldi, on peut notamment voir que des portraits de ses grands-parents, Rainier III et Grace Kelly, étaient disposés sur les meubles. Sur la table de la jeune femme de 30 ans, il était également possible de lire un feuillet rédigé à propos du prince Albert. "State Dinner in honor of H.S.H Prince Albert II of Monaco. Thursday, September 22, 2022", était-il précisé sur le papier.

Chanteuse, comédienne - et accessoirement fan de Lady Gaga -, Jazmin Grace Grimaldi est la fille du prince Albert et de Tamara Rotolo. Elle est née et a été élevée en Californie, est propriétaire d'une luxueuse villa à Los Angeles, et n'a été reconnue par son père qu'en 2006. Pour autant, la belle artiste n'est pas écartée du reste du clan. Elle retrouve son père dès que possible, en Amérique comme à Monaco, et elle avait notamment assisté, en 2019, au mariage de son cousin Louis Ducruet, qui s'unissait à Marie Chevallier.