Jazmin Grimaldi : Haut transparent, plumes et micro short, la sage fille du prince Albert se lâche !

On ne se serait jamais douté qu'elle faisait partie de la troupe internationale des Little Monsters ! Le dimanche 11 septembre 2022, Jazmin Grace Grimaldi s'est pourtant bel et bien rendue à l'une des dates du Chromatica Tour de Lady Gaga, organisée dans la ville de New York, en Amérique. Entourée d'amis, la jeune fille a crié, chanté, dansé jusqu'au bout de la nuit - ou, en tout cas, jusqu'à la fin de la performance scénique de l'artiste -, sur des titres tels que Rain on me, Enigma ou Marry the night. Puis elle est tranquillement rentrée chez elle pour partager tous ses souvenirs de cette folle soirée sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, qu'elle avait un temps décidé de supprimer, Jazmin Grace Grimaldi a effectivement publié de nombreuses vidéos sur lesquelles on peut voir et entendre Stefani Germanotta, a.k.a Lady Gaga, sur scène en plein concert. Elle a également dévoilé plusieurs images sur lesquelles elle prend la pose avec ses copines et ses copains. Pas de trace, en revanche, de son boyfriend, le charmant Ian Mellencamp. Cette soirée-là, c'était entre amis... et personne d'autre !

Il n'est pas très étonnant, après tout, de voir Jazmin Grace Grimaldi se déhancher aux Etats-Unis. Elle a beau être la fille cachée - puis reconnue, en 2006 - du prince Albert II de Monaco, elle partage sa vie outre-Atlantique entre Los Angeles et New York. Jazmin Grace Grimaldi est le fruit des amours hors mariage du souverain, désormais époux de la princesse Charlene, et de Tamara Rotolo. Ils ont également eu ensemble un garçon baptisé Alexandre Grimaldi-Coste. S'ils appartiennent à la famille royale de Monaco, de loin plus que de près, les deux jeunes adultes ne font pas partie de l'ordre de succession au trône monégasque, contrairement à Jacques et Gabriella. Ils avaient également été exclus, en décembre dernier, de la fameuse carte de voeux familiale envoyée par Charlene à tous ses proches...