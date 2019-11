Alberto Fernandez : Le président argentin "fier" de son fils drag queen

En politique, mieux vaut éviter de faire des vagues et jouer la carte consensuelle, surtout en pleine campagne électorale. Heureusement, tous les élus ne pensent pas comme cela, à commencer par le nouveau président argentin Alberto Fernandez. Ce dernier, qui a remporté la présidentielle en octobre dernier avec 48,1% des voix, est très fier de son fils, drag queen.

Estanislao Fernandez, âgé de 24 ans, est donc le fils du nouveau président argentin de centre-gauche ; élu avec l'ancienne présidente, Cristina Fernandez de Kirchner, sur son ticket présidentiel. Dans son pays, il est connu du milieu queer sous son nom de drag queen, DYHZY. Très suivi sur Instagram, où il compte 192 000 abonnés, il aime particulièrement partagé des photos de lui pratiquant le cosplay. Il reproduit donc les costumes, accessoires et looks de certains de ses personnages préférés de Pikachu à Catwoman en passant par Janna de League of Legends.

Malgré les menaces - notamment celles du fils du président brésilien Bolsonaro - et les moqueries, Estanislao Fernandez s'assume pleinement et vit sa passion à fond, y compris depuis que son père a pris la tête de l'Argentine, troisième pays le plus riche d'Amérique du Sud.

Interrogé par Radio Con Vos, Alberto Fernandez avait apporté un soutien sans faille à son fils. "Dans cet univers dont je ne connais pas grand chose, il m'a l'air d'être respecté et reconnu. Je suis très fier de mon fils. (...) Mon fils est l'une des personnes les plus créatives que je connaisse. Je veux ce que veulent tous les pères, qu'il soit heureux", a-t-il déclaré.

Le site Gente précise qu'Estanislao Fernandez étudie l'illustration à l'université et qu'il a participé aux trois derniers comic con aux États-Unis alors que El Pais nous apprend qu'il travaille pour une compagnie d'assurance et qu'il a une petite-copine depuis deux ans.