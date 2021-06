Alec Baldwin : Avant-première animée avec ses six enfants !

Baby Boss 2 : une affaire de famille sort aux États-Unis le 2 juillet 2021, et en France le 13 octobre prochain.

En assistant à l'avant-première du long métrage, Alec Baldwin a profité d'un nouveau moment mémorable en famille. Cette tribu a accueilli deux nouveaux membres en l'espace de 5 mois avec les naissances d'Eduardo et María Lucía en septembre 2020 et février 2021. Ces venues au monde ont redonné le sourire au comédien et son épouse, victime de deux fausses couches en 2019.

"Les Baldwinitos mouraient d'envie d'avoir une petite soeur. Beaucoup d'entre vous se souviennent de la perte de leur soeur, à 4 mois [de grossesse, NDLR], fin 2019. Pas un jour ne passe sans que nous ayons mal pour notre fille, ajoute-t-elle. Quand j'ai appris que notre bébé était mort, j'ai dit à nos enfants que leur soeur arrivait, mais pas dans l'immédiat. Rien ne la remplacera, mais deux merveilleuses âmes sont entrées dans nos vies, et nous les accueillons humblement. Nos enfants étaient courageux pendant notre deuil, plus courageux que nous... et ils ont gardé l'espoir", avait expliqué Hilaria après la naissance de la petite Lucía, rendue possible grâce à une mère porteuse.