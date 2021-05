Alessandra Sublet, sa relation avec un tennisman : "En rien il n'est mon prince charmant"

En avril dernier, Alessandra Sublet a créé la surprise en annonçant sa rupture avec Jordan Deguen, de treize ans son cadet. Le couple semblait filer le parfait amour, et pourtant... Après deux divorces et cette récente séparation, l'animatrice de 44 ans écrit son livre autobiographique J'emmerde Cendrillon, à paraître le 27 mai aux éditions Robert Laffont. Elle y raconte notamment son histoire avec un tennisman.

Alessandra Sublet a rencontré un joueur de tennis qui l'a embarquée du jour au lendemain en Afrique du Sud, comme elle le raconte dans son ouvrage. En interview pour Télé 7 Jours, la belle brune se souvient avoir suivi le sportif à l'autre bout du monde... mais il y a un mais. "Je n'en tombe pas amoureuse et je ne le suis pas pour ce qu'il est ! En rien il n'est mon prince charmant, mais en tout cas il est mon ticket pour l'aventure, assure-t-elle. Il y a des opportunités qui passent, dans la vie, mais la plupart des gens ne les attrapent pas au vol."

Pour Alessandra Sublet, deux divorces et une récente rupture, "l'amour est un manège"

Toujours auprès de nos confrères, la maman de Charlie (8 ans) et Alphonse (6 ans), tous les deux nés de ses amours avec son ex-mari Clément Miserez, se confie sur sa vision de l'amour après deux divorces et une récente séparation avec le jeune Jordan. "Je n'ai pas d'attentes dans ce domaine, parce que j'ai trouvé un chemin où je suis bien dans mes baskets. Il faut d'abord se trouver soi avant de trouver l'autre, estime-t-elle. Il faut accepter aussi d'avoir des moments doux, et d'autres plus douloureux. L'amour est un merveilleux manège, qui ne s'arrête jamais, et dans lequel on ne contrôle pas grand-chose."

Alessandra Sublet l'a bien compris, le bonheur n'est pas simple. Et elle maudit Cendrillon, qui donne "une image indécrottable de la femme parfaite, pour les femmes comme pour les hommes". "Pour elle, l'histoire s'arrête quand elle se marie avec le prince, mais on ne sait pas ce qu'il se passe quand elle a des gamins et qu'elle est à la fin de sa vie, confie-t-elle. C'est en acceptant l'idée que l'homme parfait ou la femme parfaite n'existe pas que l'on parvient à avoir une vie plus douce et heureuse."

L'interview d'Alessandra Sublet est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques.