Alessandra Sublet très proche de son ex-mari : son compagnon Jordan "a accepté la règle du jeu"

Après six ans de mariage et deux bébés, Alessandra Sublet et Clément Miserez ont mis fin à leur relation. Le couple est séparé depuis novembre 2018, mais reste en bons termes notamment pour le bien-être de leurs enfants Charlie (8 ans) et Alphonse (6 ans). Un divorce bien vécu par l'animatrice de TF1, désormais en couple avec Jordan Dequen de treize ans son cadet, comme elle le raconte dans son livre à paraître et auprès de nos confrères de Télé 7 Jours.

Alessandra Sublet et son ex-mari ont "mis de l'eau dans leur vin"

Le livre dont le titre n'a pas été révélé retrace le parcours de vie d'Alessandra Sublet et "détricote ces diktats qui ont la vie dure et, parfois, nous forcent à prendre une route qui n'est pas la nôtre", explique-t-elle. "On ne le dit pas assez, mais un divorce peut rendre heureux aussi. Un chemin emprunté, même s'il n'est pas celui des autres, peut être le bon pour soi, rappelle la jolie brune de 44 ans. Mais les regards malveillants, la pression de la société ne nous aident pas..."

Aujourd'hui, Alessandra Sublet semble plus épanouie que jamais. Il faut dire que sa rupture avec son ex-mari ne semble entacher ni leur relation ni leur rôle de parents. "La priorité, pour Clément et moi, ce sont les enfants. Nous avons la chance de bien nous entendre, mais cela nous a demandé des efforts, un peu de contraintes et de mettre de l'eau dans notre vin, concède-t-elle. Il n'y a pas de miracle, un divorce, c'est une histoire d'équipe. Il faut être très solidaires."

Équilibre parfait entre l'ex Clément et le nouvel amour Jordan

En décembre dernier, l'ex-couple s'est d'ailleurs retrouvé à Saint Barthélémy avec Charlie et Alphonse pour célébrer Noël en famille, comme au bon vieux temps. Mais l'heureuse maman est aussi une amoureuse passionnée. Une fois Clément Miserez parti, c'est son compagnon actuel Jordan Dequen qui a débarqué sur l'île paradisiaque. Un équilibre essentiel pour elle : "Mon amoureux est au courant de tout. Il sait que j'ai un ex-mari très présent pour ses enfants. S'il n'avait pas accepté la règle du jeu, on ne serait pas ensemble depuis deux ans."

Le nouvel ouvrage d'Alessandra Sublet sera publié aux éditions Robert Laffont et sera disponible à la vente en mai 2021, huit ans après le premier baptisé T'as le blues, baby ? (2013). En parallèle et après avoir pris avec succès les commandes de Stars à nu ou encore C'est Canteloup !, l'animatrice prépare une nouvelle émission sur TF1 : Duos mystères.

L'interview d'Alessandra Sublet est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques.