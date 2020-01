Alessandra Sublet : Stylée pour l'hiver, au côté de Laurence Ferrari

Le froid est au coeur de toutes les discussions et préoccupations ! Alessandra Sublet a trouvé une solution pour le contrer avec style. La présentatrice télé a craqué sur les doudounes de Canada Goose et célébré l'ouverture de la nouvelle boutique de la marque avec Laurence Ferrari et Marie-Ange Casta.

C'est au 283 rue Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement, que se situe la nouvelle enseigne Canada Goose. Alessandra Sublet a fêté son inauguration ce jeudi 23 janvier 2020. L'ancienne présentatrice de l'émission C à vous (diffusée sur France 5) s'y est rendue vêtue de la parka "Expedition" de la marque, un manteau rouge long, doté d'une capuche en fourrure, d'une valeur de 1095 euros.

Comme elle, Laurence Ferrari, Marie-Ange Casta, Sarah Lavoine et sa soeur Marie Poniatowsky ont assisté à l'inauguration de la boutique. Côté hommes, le chanteur Thomas Dutronc et le petit frère de Tina Kunakey (et beau-frère de Vincent Cassel), Zakari Kunakey, étaient de la partie.

Jeudi 23 janvier 2020 était également le dernier jour de la Fashion Week de Paris, édition Haute Couture. D'autres stars ont célébré la fin de cette folle semaine, marquée par les adieux de Jean Paul Gaultier, au Dîner de la mode 2020 de Sidaction. La grande soeur de Marie-Ange Casta, Laetitia Casta, comptait parmi les invités du prestigieux événement.