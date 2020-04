Alex Goude : En "manque" de son fils resté aux USA, il lui dédie La Maison Lumni

Aux manettes de l'émission ludo-éducative La Maison Lumni, sur les chaînes du groupe France Télévisions, l'animateur Alex Goude s'est confié dans les pages du magazine Gala sur ce défi relevé au pied levé. Au coeur de sa motivation ? Son fils Elliot.

Touchant, Alex Goude a expliqué au magazine qu'il avait travaillé vite et fort pour mettre sur les rails cette émission qui dispense des cours de la primaire au lycée. "Avec l'équipe, ça nous a pris une semaine pour monter une émission jeunesse de toutes pièces, entre le décor, le contenu... J'ai voulu me rendre utile aux enfants en pensant à mon fils, Elliot, resté aux États-Unis et qui me manque", a confié l'animateur de 44 ans. Depuis leur divorce surprise, c'est Romain Taillandier - son ancien époux déjà remarié - qui garde à Las Vegas le petit garçon de 5 ans, né par GPA. L'animateur se rend d'ordinaire dans le Nevada "toutes les six semaines" et reçoit son fils en France durant les vacances scolaires.

Alex Goude, qui est donc confiné en France et ne verra pas son fils Elliot avant plusieurs semaines, affirme toutefois entretenir de bons rapports avec son ex-mari et Junior Velazqez, qui est désormais le beau-père de son petit garçon. "On s'appelle tous les jours. Je ne vois pas l'intérêt de se faire la guerre", jure-t-il, ajoutant que son fils lui raconte aussi au téléphone "ce qu'il fait". Fier, l'animateur n'a pas manqué de souligner qu'Elliot parlait trois langues : le français, l'anglais et désormais l'espagnol. Cerise sur le gâteau : il regarde également son papa dans La Maison Lumni grâce au replay ! "En ce moment de solitude pour beaucoup, c'est ma plus belle motivation", ajoute-t-il.

Pour rappel, La Maison Lumni, pour les enfants de 8 à 12 ans, est diffusée à 16h45 sur France 4, à 10h sur France 2 et à 11h sur France 5. "Entouré d'experts - enseignants, blogueurs, youtubeurs, personnalités de la société civile... -, Alex Goude reprend les notions essentielles des programmes scolaires de la maternelle au collège, mais aussi informe et divertit", précise France Télévisions. Il existe également d'autres déclinaisons, jusqu'au lycée, diffusées sur France 4.

L'interview intégrale d'Alex Goude est à retrouver dans Gala, dans le numéro du 2 avril 2020.