Alexander Ludwig (Vikings) fiancé : sa chérie montre sa superbe bague

Alexander Ludwig a eu un coup de foudre, et n'a pas attendu pour s'engager ! Quelques mois après une rupture discrète, l'acteur de la série Vikings et de la saga Hunger Games s'est fiancée. Sa chérie, aux anges, a montré sa superbe bague à ses amies...

Alexander Ludwig compte plus de 3 millions de followers sur Instagram. 3 millions d'internautes à qui il a annoncé une heureuse nouvelle ce dimanche 22 novembre 2020. L'acteur et chanteur de 28 ans a posté trois nouveaux selfies, le montrant au côté de sa petite amie Lauren Dear. La main droite sur le visage, la jeune femme montre en fait sa bague de fiançailles aux utilisateurs, un superbe diamant solitaire sur un anneau en or.

"Goldilocks et Bambi se marièrent et eurent beaucoup d'enfants", ont écrit @alexanderludwig et @laurendear en légende de leurs publications identiques. Dans leurs stories respectives, les futurs mariés ont reposté les messages de félicitations de leurs proches.