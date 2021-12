Alexandra Daddario fiancée à Andrew Form : "Je ne pourrais pas être plus chanceuse"

Alexandra Daddario a annoncé ses fiançailles avec son compagnon Andrew Form le 3 décembre 2021 sur Instagram. En légende d'un cliché où on aperçoit les deux amoureux, l'actrice a adressé une magnifique déclaration d'amour à son futur époux. "L'homme le plus merveilleux qui soit" a-t-elle confié avant de s'adresser directement à son amoureux : "Tu gères les bêtises, les pertes, la vie, les difficultés, les gens, avec grâce et compassion. Tu es un père aimant, drôle, travailleur, honnête, introspectif, sexy, gentil et sensible".

Reconnaissante du soutien qu'Andrew lui apporte au quotidien, elle ajoute : "Tu as pris les pires moments de ma vie et tu les as apaisés, le simple fait de savoir que tu existais quand ils sont arrivés rend mon coeur plus serein et plus apaisé. (...) Pourquoi est-ce que tout semble si différent ? C'est l'amour dont ils parlent dans les poèmes et les chansons d'Ed Sheeran. Andrew- tu es le plus grand, le plus formidable amour de ma vie. Je ne pourrais pas être plus chanceuse."