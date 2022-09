Alexandra Lamy, fière de sa fille Chloé, 24 ans : "Elle est toujours un peu mon bébé"

C'est un fait. Tout ce qu'entreprend Alexandra Lamy est une réussite. La comédienne et désormais réalisatrice voit ses films faire des cartons en salles. Touchées, son premier téléfilm diffusé sur TF1 ce jeudi 22 septembre, est déjà un succès avant même que le public ne le découvre. Pour preuve, Alexandra Lamy a reçu le prix du meilleur téléfilm lors du dernier Festival de la fiction de La Rochelle. Une production acclamée, qui n'aurait pas été possible sans le talent d'Alexandra Lamy, évidemment, mais aussi de ses actrices Mélanie Doutey, Claudia Tagbo et sa fille Chloé Jouannet.

Mélanger famille et travail n'est pas une bonne idée pour tout le monde. Elle fut en revanche excellente pour Alexandra Lamy et Chloé Jouannet. Interviewée par le site Terrafemina, l'actrice de 50 ans s'est confiée sans fard sur sa collaboration professionnelle avec sa fille et sur la fierté qu'elle ressent à son égard : "Je savais qu'elle avait du talent. Si je pensais qu'elle était nulle, travailler avec elle, c'était me tirer une balle dans le pied. Ce que j'aime chez Chloé, c'est qu'elle n'est pas une 'jeune première.' [...] Elle dégage une sorte de fragilité et de violence. Chloé, c'est le feu."