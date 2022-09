Chloé Jouannet rousse incendiaire et sa mère Alexandra Lamy très complices au festival de la fiction TV de La Rochelle

Ce samedi 17 septembre 2022 s'est tenue la cérémonie de clôture du Festival de la fiction TV à La Rochelle qui a débuté le mardi 13 septembre. Le prix a été décerné aux productions de TF1 et de la plateforme OCS : Le jury présidé par Sandrine Bonnaire et composé entre autres des acteurs Louise Monot (OSS 117, Rio ne répond plus) et David Baiot (Les crevettes pailletées), a décerné le prix du meilleur téléfilm à Touchées de TF1. Un téléfilm réalisé par Alexandra Lamy avec en têtes d'affiches, Mélanie Doutey et Andréa Bescond.

Il y avait du beau monde ce samedi pour la cérémonie de clôture du festival à La Rochelle. Alexandra Lamy, vêtue d'une somptueuse robe manches longues à pois, était présente avec sa fille Chloé Jouannet, également actrice. La fille, sublime avec son tailleur beige qui couvre son décolleté noir et la mère se sont affichées très complices devant les photographes. On peut également admirer la magnifique chevelure rousse de Chloé Jouannet. Alexandra Lamy et sa fille n'étaient pas les seules invitées de marque. Le festival a pu compter également sur la présence de Charlotte Gaccio, Odile Vuillemin, Loup-Denis Elion, Audrey Fleurot, Anne Richard, Arié Elmaleh, Artus ou encore Bérengère Krief.

Les acteurs de Plus belle la vie présents au grand complet au festival de La Rochelle

Les acteurs de Plus belle la vie sur France 3 étaient également présents au grand complet pour la clôture du Festival de la fiction TV ce samedi 17 septembre. Parmi eux, figuraient entre autres Laurent Kérusoré, Léa François qui attend son prochain enfant, Stéphane Hénon, Marwan Berreni, Elodie Varlet, Cécilia Hornus, Pierre Martot, Michel Cordes ou encore Eléonore Sarrazin. Pour rappel, le dernier épisode de la série sera diffusé en novembre prochain. Sur scène ce samedi, les acteurs, tous vêtus d'un tee-shirt avec écrit "On vous aime" de Plus belle la vie ont fondu en larmes devant leurs fans qui leur ont fait une standing ovation. Cette édition du festival de la fiction TV de La Rochelle aura finalement été celle de toutes les émotions.