Alexandra Lamy : Folle soirée avec Joeystarr, Harry Roselmack et Ben Attal au Skybar à Paris

Le 28 juin 2022, l'inauguration du Skybar situé au 32e étage de l'hôtel Pullman Montparnasse a convié de nombreuses personnalités du petit et du grand écran. Lumineuse, Alexandra Lamy était radieuse dans une robe colorée à volants, qu'elle avait accessoirisée avec grosse ceinture dorée. Pour rappel, TF1 a annoncé que la maman de Chloé Jouannet sera bientôt la star d'un prime événement qui célèbrera les vingt ans de la fin de la série culte Un gars, une fille (la date n'a pour le moment pas encore été annoncée par la chaîne).

À ses côtés, Joeystarr était également invité à cette soirée prestigieuse organisée sur le plus haut bar à ciel ouvert de la capitale qui offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel, le dôme du Panthéon, la Tour Montparnasse, les Jardins du Luxembourg et l'architecture poétique de Paris. Décontracté, il portait une chemise transparente à motif python ainsi qu'un short noir. Non loin d'eux, Ben Attal (fruit de l'amour entre Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal né le 12 juin 1997) a pu goûter aux différents cocktails de l'établissement - imaginés par Guillaume Guerbois - aux côtés d'Arnaud Bonnet ou encore de Nicolas Boisseleau (collectif musical d'electro, Bon Entendeur).

L'animatrice Laurie Cholewa était elle-aussi présente, sublime dans une tenue casual associant une chemise en soie liberty et un jean brut, tout comme Harry Roselmack, journaliste (très) charismatique qui a fondé sa marque de cosmétiques Neoclaim en 2014. Le papa d'Omaya (née en 2007), de Yanaël (née en 2008) et de Leroy (né en 2010) portait une chemise légère rose et blanche à motif liberty. D'autres invités ont pu profiter de cette magnifique soirée et découvrir les créations culinaires gourmandes de l'établissement comme Caroline Vigneaux, le mannequin Gabriella Wright, Cheu B ou encore Gregory Fitoussi.

Tout au long de la soirée, Jérôme Cherpin (directeur général de l'hôtel Pullman Montparnasse) a pu faire découvrir tous les secrets du Skybar, nouveau lieu déjà incontournable de la capitale (ouvert du mercredi au dimanche : Mercredi et dimanche : 17h - 01h, Jeudi au samedi : 17h - 02h, DJ Set le mercredi, jeudi, vendredi & samedi).