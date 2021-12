Alexandra Lamy revient sur sa rencontre avec une star internationale

Invitée sur les ondes de RTL, dans l'émission Le journal inattendu, samedi 11 octobre 2021, Alexandra Lamy s'est un peu plus confiée sur sa précédente relation avec Jean Dujardin - aujourd'hui marié à Nathalie Péchalat -. Notamment sur le jour où la comédienne de 50 ans s'est livrée a eu l'occasion de rencontrer Tina Turner.

"Un jour, [Tina Turner] fait un concert privé", a d'abord expliqué Alexandra Lamy, avant de poursuivre : "Elle est sur scène, elle chante et elle dit : 'Personne ne veut monter sur scène et danser à côté de moi ?'" Une occasion presque inespérée pour l'ex-épouse de Thomas Jouannetqui s'est alors empressée de la rejoindre sur scène. "Et alors, je suis montée", a-t-elle poursuivi, mentionnant s'être déhanchée aux côtés de la star américaine. "On a fait un rock extraordinaire. À l'époque, j'étais avec mon ex mari Jean [Dujardin, ndlr] et on est montés tous les deux. On s'est regardés, on s'est dit : "On y va ?" Et on a dansé tous les deux à côté de Tina Turner un rock endiablé. C'était extraordinaire", a-t-elle enfin conclu, mentionnant avoir reçu un compliment de la part de Tina Turner qui a salué ses performances de danseuse.

Aujourd'hui séparée de son ancien acolyte de Un garçon, une fille, Alexandra Lamy a su remonter la pente grâce à l'intervention de sa fille Chloé. Comme elle l'avait indiqué à nos confrères Gala en 2016, sa fille avait joué un rôle important dans sa rupture avec l'acteur. "S'il m'arrive de pleurer, c'est toute seule, dans mon coin. Personne ne me voit", avait d'abord partagé la soeur d'Audrey Lamy, avant de poursuivre sur la présence de sa fille : "Elle a été extraordinaire à ce moment-là et a su faire face, ce qui n'est pas évident, car ce n'est pas facile de vivre une séparation quand on est ado."