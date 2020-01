Alexandra Rosenfeld dévoile sa petite angoisse pour sa fille Jim

Ava me demande des petits frères ou des petites soeurs depuis qu'elle sait parler

Nul doute qu'Alexandra Rosenfeld prend toutes les précautions possibles pour protéger son bébé. Elle, ainsi que sa famille. Son compagnon, Hugo Clément, serait déjà complètement "gâteux" devant sa petite fille. Quant à Ava, fière grande soeur, elle attendait ça depuis très longtemps. "Depuis qu'elle sait parler, elle me demande des petits frères ou des petites soeurs pour Noël, nous expliquait-elle. Donc là, elle se dit 'Enfin, mon rêve se réalise'. C'est la plus heureuse. Elle est adorable, c'est un amour. Tous les matins, elle vient faire un bisou sur le ventre et elle dit bonjour au bébé." Elle peut désormais profiter, en toute quiétude, de ce nouveau rôle que la vie lui offre...