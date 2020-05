Alexandra Rosenfeld maman : 3 mois après son accouchement, ses abdos épatent

Maman pour la deuxième fois depuis le 3 février dernier, Alexandra Rosenfeld n'a pas eu de mal à retrouver sa silhouette post-grossesse. Très sportive, elle a rapidement repris le sport après la naissance de l'adorable Jim, fruit de ses amours avec Hugo Clément. Et ses efforts ont payé au vu de son ventre plat et de ses abdos en béton. Alexandra Rosenfeld a fini de le prouver ce mercredi 13 mai 2020.

Sur Instagram, elle a posté deux nouvelles photos d'elle prenant la pose dans une tenue urbaine au haut volontairement court pour dévoiler son corps musclé et tonique impressionnant. D'ailleurs, les internautes n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration pour elle en commentaires. "Mais quelle bombe ! Et dire que tu as accouché il y a une poignée de mois", "On est clairement pas toutes faites pareilles", "Le corps de malade !!", "Le bidou ?! A pu ?", "Sexymama", "Bon ben comment dire que mon ventre après trois gosses ne ressemble pas au tien...", "Popopopow", peut-on lire entre autres.