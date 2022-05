Alexandre Brasseur sous le charme de Sophie Marceau, à l'origine de ses "premiers émois"

Ce mercredi 5 mai ne sort pas un film dont Alexandre Brasseur tient l'un des premiers rôles. Non. Le comédien de 51 ans publie Additionne, un ouvrage coécrit avec Mathieu Souquières et publié aux éditions Plon. Dans ces pages, la star de Demain nous appartient parle de sa famille évidemment mais également de son parcours d'acteur, passion héritée de son père et de son grand-père. C'est grâce à eux qu'il a été piqué par le virus de la comédie et grâce à sa présence sur d'innombrables plateaux de cinéma et de théâtre comme il l'a dit lui-même dans C à Vous ce mardi 3 mai.

S'il a nommé son livre Additionne, c'est en rapport avec l'un des conseils que lui a donné le metteur en scène Georges Wilson, celui "d'additionner les émotions, les imprévus, les autres." Et parmi les autres justement, il y a Sophie Marceau. Quand il était enfant, Alexandre Brasseur a assisté aux tournages de La Boum, comédie mythique dans laquelle son père Claude Brasseur jouait le père de l'actrice, interprète de la cultissime Vic Beretton. Et autant dire qu'il en garde de très bons souvenirs puisqu'il a développé un petit béguin pour elle.

Alexandre Brasseur a pu observer Sophie Marceau sous toutes les coutures voire aucune sur ce tournage : "Quand j'étais petit, je passais la plupart de mes mercredis et de mes vacances scolaires sur les plateaux, soit de cinéma, soit de théâtre. Forcément, à l'époque, il n'y avait pas de décor extérieur, tout se tournait en intérieur, a-t-il expliqué. Il y avait des murs qui composaient des appartements. Au-dessus de ces murs, il y avait des passerelles sur lesquels moi je me promenais beaucoup." Alexandre Brasseur a donc assisté à un spectacle que personne n'a jamais vu, avec toute l'innocence de sa jeunesse : "Je tombais sur des scènes, dont Sophie Marceau qui était une jeune enfant, elle n'avait que 13 ans à l'époque, je devais en avoir 9 ou 10, elle se changeait donc forcément, ça faisait partie de mes premiers émois."

Sophie Marceau et Alexandre Brasseur n'ont toutefois jamais partagé leur vie ensemble. Alexandre Brasseur était jusqu'à il y a peu en couple avec Juliette, la mère de ses deux enfants, Louis, 23 ans et Jeanne, 20 ans, il partage désormais la vie d'Isabelle qui n'est autre que l'ex-femme de Stéphane Hénon, acteur de Plus belle la vie. Le comédien a officialisé leur relation en avril 2021 sur son compte Instagram. Sa vie a l'air d'être bel et bien plus belle depuis qu'il a fait sa rencontre.