Alexandre de L'amour est dans le pré amaigri, il dévoile les séquelles de son accident

En octobre 2022, Alexandre annonçait avoir de nouveau chuté à cheval, un an après son premier grave accident. Contraint d'enchaîner plusieurs rendez-vous médicaux et examens importants, le jeune cavalier a dû faire face à un terrible verdict et suivre une rééducation longue et stricte. Aujourd'hui, près de cinq mois après l'accident, il a totalement changé de métier mais garde quelques séquelles visibles, notamment concernant son poids.

En effet, depuis cette fameuse chute qui lui avait provoqué un "écrasement de la moelle épinière, et C5, C6, C7, plus une fracture d'une vertèbre", Alexandre a perdu du poids. Inquiet de se voir si maigre, même plusieurs mois après le drame, celui qui a aujourd'hui divorcé de Mathieu, son éleveur de chevaux camarguais, compte bien reprendre les choses en main et retrouver sa forme d'antan. Le dimanche 16 janvier 2023, Alexandre s'est emparé de son compte Instagram pour poster une vidéo souvenir en story. Sur ce court extrait datant du 4 septembre 2022, on peut apercevoir le jeune homme vêtu d'une chemise blanche entrouverte et marchant sur un chemin forestier au coucher du soleil. "Là je me balade, il fait super beau, la lumière est super belle, j'adore ! C'est beau, c'est calme", peut-on l'entendre dire.

J'étais bien gaulé !

En légende de cette vidéo, Alexandre s'est extasié de son physique athlétique de l'époque. "Oh la la, qu'est-ce que j'étais bien gaulé ! Suite à l'accident, j'ai perdu 4 kilos !!!", écrit-il avant de rassurer ses fans en leur assurant faire le nécessaire pour retrouver son apparence. "Là on reprend doucement mais sûrement. Sport + régime pour prendre 5 kilos en plus, voire même 7 kilos", a-t-il ajouté. Espérons que ce nouveau rythme de vie portera ses fruits !

Pour rappel, Alexandre et Mathieu s'étaient rencontrés au cours de la 15ème saison de L'amour est dans le pré. Lors du speed-dating, agriculteur et prétendant avaient eu un coup de foudre immédiat et très émouvant. Après deux belles années passées ensemble et un mariage à la clé (célébré en juin 2021), les tourtereaux ont cependant décidé de mettre fin à leur histoire et de prendre des chemins différents...