Alexandre (L'amour est dans le pré), le visage tuméfié : une photo inquiète, Mathieu s'explique

Depuis leur rencontre en 2020 dans L'amour est dans le pré, Mathieu et Alexandre sont fous l'un de l'autre. Le couple a même célébré son mariage en juin dernier, diffusé ce lundi 23 août 2021 sur M6, avec Karine Le Marchand. Dimanche 22 août, quelques semaines après s'être dit "oui", les amoureux annoncent une terrible nouvelle sur les réseaux sociaux...

Alexandre semble au plus mal. En story sur le réseau social de partage d'images, Mathieu partage une photo de son amoureux, qui apparaît de profil, le visage ensanglanté et de nombreux pansements sur la joue et le front. "Grosse chute de cheval pour mon bébé... Les pompiers l'emmènent aux urgences... Je vous tiens au courant", lance l'éleveur de chevaux camarguais. De quoi inquiéter les fidèles followers du couple, surtout que cette story a été publiée aux alentours de 18 heures et depuis, plus rien. Fait rassurant : après cette lourde chute, malgré son visage tuméfié, Alexandre semblait pouvoir se tenir debout et les yeux ouverts. Reste plus qu'à attendre des nouvelles...

Ce n'est pas la première fois qu'il se blesse à cheval. En décembre 2020, auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il racontait déjà avoir été victime d'un grave accident qui aurait pu lui coûter la vie. "Je me suis fait une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade. J'ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an", avait confié celui qui officiait comme cavalier d'entraînement dans une écurie de course. Depuis, Alexandre a annoncé se reconvertir dans l'immobilier mais ne manque pas une occasion de renouer avec les chevaux... à ses risques et périls.

Nul doute que dans cette épreuve, Alexandre pourra compter sur le soutien de son amoureux Mathieu, comme lors de sa dernière chute. "Heureusement qu'il y avait Mathieu pour m'épauler", avait-il confié à l'époque. En espérant que ces nouvelles blessures se soignent et qu'il ne garde aucune séquelle de cette récente chute...