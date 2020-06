Alexandre Jardin fou amoureux : sa drôle de rencontre avec Zanne

Le 3 juin 2020, Alexandre Jardin a sorti son dernier roman Française, publié aux éditions Albin Michel. L'occasion pour l'écrivain d'accorder une nouvelle interview au magazine Gala dans le numéro du jeudi 4 juin 2020. Un entretien lors duquel l'auteur de 55 ans s'est notamment confié sur son histoire d'amour avec une certaine Zanne, qui a inspiré son héroïne.

"J'aime les femmes qui sont extrêmement vraies, qui ne me ratent pas, qui sont complètement 'dé-résignées'. Je me suis rendu compte, au fil des années de mon engagement civique, à quel point le pays tenait grâce aux femmes, a-t-il d'abord affirmé. Depuis deux ans, j'aime à la folie, une femme, Zanne qui est ainsi. Extraordinaire. Elle sait tout de l'amour pour un homme, elle est prodigieusement vraie et, Dieu merci, inconfortable. Parfois, ça barde."

La rencontre d'Alexandre Jardin et sa compagne a de quoi inspirer un roman : "Elle avait voulu m'interviewer pour son journal de lycée. L'éditeur avait dit oui, mais on ne m'avait pas transmis la demande. C'était il y a quinze ans, s'est souvenu l'auteur. Quand je l'ai croisée, je lui ai dit que j'allais rattraper l'interview... avec beaucoup de retard. Elle n'est pas venue vers l'homme connu, elle est venue vers l'homme engagé."