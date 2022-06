Alexandre (Les 12 Coups de midi) éliminé : il révèle combien d'argent il va vraiment toucher

Il en aura impressionné plus d'un mais la compétition s'est finalement achevée pour Alexandre. Ce mardi 14 juin 2022, le Maître de midi des 12 Coups de midi (TF1) a été éliminé du jeu, au bout de 19 participations. L'infirmier de 35 ans a néanmoins terminé sa course avec brio puisqu'il a empoché plus de 77 047 euros de cadeaux et de gains. Contacté par Télé Loisirs, il a apporté quelques détails à ce sujet. "J'ai gagné 38 050 euros en argent et 39 997 euros de cadeaux (en valeur, ndlr) avec l'Étoile", a-t-il précisé. Une Étoile Mystérieuse qu'il peut d'ailleurs se vanter d'avoir découvert après avoir commis une erreur "choquante" en cours de parcours.

Pour nos confrères, Alexandre a également partagé son ressenti plutôt mitigé vis-à-vis de son élimination. "J'étais soulagé, parce que nerveusement, ça devenait dur. Mais après, j'ai été déçu, parce qu'ensuite, j'avais les cinq réponses au Coup de Maître. Je pars, alors que j'aurais pu le réussir. La pilule aurait peut-être été plus facile à avaler si les questions avaient été difficiles. J'aurais sans doute pu faire mieux", a-t-il déclaré.

J'ai appris que je n'étais pas un bon à rien

Alexandre aurait bien aimé aller plus loin dans l'émission, notamment pour représenter les personnes HPI (haut potentiel intellectuel) comme lui qui sont souvent jugées. "Ce n'était pas une question d'argent, mais juste pour montrer ce que nous, les personnes HPI, sommes capables de faire", a-t-il confié. Il n'empêche que le candidat est déjà très satisfait du chemin parcouru et surtout de sa jolie cagnotte. "Je ne crache pas dessus, bien sûr, je suis heureux de ce que j'ai gagné. Ça va me permettre de changer de vie", se réjouit celui qui rêve de devenir journaliste sportif.

Mais surtout, Alexandre repart avec une nouvelle et belle image de lui-même, après des années à avoir été critiqué. "J'ai appris que je pouvais être fier de moi. Que je n'étais pas à un bon à rien, malgré le fait qu'on m'ait dit ça toute ma vie, notamment quand j'étais petit", a-t-il expliqué. Malgré sa défaite, les téléspectateurs n'ont à priori pas fini de voir Alexandre. Et pour cause, il devrait participer au prochain Combat des Maîtres avec d'autres grands gagnants du jeu. "Jean-Luc Reichmann m'a invité", a-t-il annoncé.