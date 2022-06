Les 12 Coups de midi : Alexandre choque les téléspectateurs, il commet une erreur impensable !

Mais force est de constater que le candidat atteint de "troubles personnels" a eu du mal à encaisser sa défaite face à l'Etoile Mystérieuse. "Je suis obnubilé par l'Étoile. Pendant le Coup de Maître, je compte le nombre de cases qui s'envolent. Je fais toutes mes recherches par rapport aux indices. Pour moi, c'était forcément quelqu'un en rapport avec l'Angleterre", a-t-il confié pour Télé Loisirs. Et de partager ses regrets : "C'est un ascenseur émotionnel total. Je m'attendais à découvrir une personnalité que j'aurais pu reconnaître tout de suite. D'autant plus que les Étoiles mystérieuses d'avant me convenaient beaucoup plus. Comme Philippe Lellouche et Lewis Hamilton. Là, je suis un peu décontenancé."