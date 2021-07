Alexandre Letellier (PSG) à nouveau papa ! Il présente sa petite fille, ses coéquipiers ravis

Une bonne nouvelle de plus pour les supporters du PSG ! Après un début de mercato de haute volée, avec l'arrivée de plusieurs joueurs de haut niveau, à l'image de l'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, les fans du club de la capitale peuvent se réjouir de l'arrivée d'un bébé dans la grande famille du Paris Saint-Germain.

L'un de ses gardiens, Alexandre Letellier, formé au club puis revenu en septembre 2020, vient d'annoncer la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux : il est papa pour la seconde fois ! Le coéquipier de Neymar et Mbappé en a fait l'annonce sur son compte Instagram et il a annoncé le joli prénom de sa fille, née le 7 juillet 2021 : Jade. "Bienvenue dans ce monde ma petite princesse, maman a encore une fois bien travaillé, tu viens agrandir notre petite famille", écrit-il dans un message plein d'émotion, accompagné d'une belle photo en noir et blanc.

La petite Jade va désormais pouvoir faire connaissance avec son frère, ainsi qu'avec un autre membre de la famille. "Ton grand frère Sacha a hâte de te rencontrer, On va être bien tous les 4 ( 5 avec kaloo)", précise-le sportif de 30 ans, en ajoutant un emoji tête de chien à la fin. Une publication qui a reçu plus de 20 000 likes en quelques jours et les joueurs du club parisien ont été nombreux à féliciter leur partenaire. Layvin Kurzawa a écrit : "Félicitations à vous", accompagné d'un beau coeur rouge, tandis que Presnel Kimpembe a laissé un emoji coeur rouge et un applaudissement.