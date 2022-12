Alexia Laroche-Joubert et la mort tragique de son premier mari : "J'ai tellement été en survie...", rares confidences

Koh-Lanta, Fort Boyard, Miss France... - elle est la présidente de la société Miss France depuis 2021 - Alexia Laroche-Joubert n'est plus à présenter et est une des femmes d'affaires les plus puissantes. Une carrière qu'elle ne doit qu'à elle-même et pour laquelle elle a fait des sacrifices. Libération a fait son portrait dans son journal du 17 décembre - date bien choisie évidemment car elle correspond à l'élection de Miss France -, elle y évoque sa vie privée et notamment un de ses maris, tragiquement décédé.

Alexia Laroche-Joubert a eu deux enfants, a été trois fois mariée, a divorcé une fois et a été veuve une fois. En 2003, Alexia Laroche-Joubert a effectivement perdu son premier époux, Yan-Philippe Blanc, décédé dans accident de la route, à moto, en pleine nuit dans Paris. Avec lui, elle a eu une fille, Solveig qui a aujourd'hui 20 ans. ALJ s'est toujours peu confiée sur cette tragédie et lâche avec pudeur lors de cet entretien : "J'ai tellement été en survie que j'ai quasiment fait un déni." A l'époque, elle avait pu compter sur le soutien de sa maman qui, avec tous les dangers que cela représentait, a quitté immédiatement Bagdad pour la retrouver le plus rapidement possible.

L'autre fille d'Alexia est Isaure, 14 ans, née de sa relation avec l'homme d'affaires Guillaume Multrier. Ils ont divorcé. Elle a donc élevé ses filles seule et ne cache pas à travers plusieurs interviews regretter d'avoir parfois manqué des moments avec elles, trop prise par son travail. "Solveig, la plus grande, a eu une maman qui n'a pas arrêté de travailler. Je pense que je suis passée un petit peu à côté d'elle quand elle était petite. On en a beaucoup parlé. Je suis désolé pour elle parce qu'elle a dû tenir le choc de la perte de son père. Elle a dû avoir une maman qui travaillait énormément. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je prenne tout en charge. Et donc elle s'est bâtie courageusement", a-t-elle expliqué récemment.

Après les drames et les échecs amoureux, Alexia Laroche-Joubert est aujourd'hui une femme heureuse. Toujours à Libération, elle confie : "Je suis bien là où je suis, avec mon mec, mes filles, mon appartement." Un mec "longiligne et barbu" qui s'appelle Mathieu et qui est propriétaire d'un hôtel de luxe en Croatie.