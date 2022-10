Alexia Laroche-Joubert en couple : des débuts laborieux avec son chéri qui lui a dit "non" pendant deux ans !

En août 2021, Alexia Laroche-Joubert était ravie de présenter son nouveau chéri à sa communauté Instagram. Il s'appelle Mathieu Grinberg et il est directeur d'hôtels. Sur la plateforme sociale, la productrice de 52 ans partageait pour l'occasion plusieurs clichés d'elle et son "Robinson" comme elle le surnommait durant leurs vacances au soleil.

Depuis, c'est dans la discrétion que ces deux-là continuent de s'épanouir. Mais, pour l'émission Chez Jordan de Télé Loisirs, Alexia Laroche-Joubert a accepté de se livrer sur leur relation, confiant qu'elle s'imaginait bien finir sa vie à ses côtés. Mais surtout, la nouvelle directrice de la société Miss France a révélé les circonstances "rigolotes" de leur rencontre. Et on apprend alors qu'au départ, ce fut laborieux !

En effet, Alexia Laroche-Joubert a entrepris de prendre contact avec Mathieu Grinberg dans l'espoir de séjourner dans son hôtel en Croatie. Mais pendant pas moins de deux ans, elle essuyait des refus de sa part. "À chaque fois, j'appelais - parce que je m'y prends toujours à la dernière minute, genre le 28 juillet pour le 1er août - et à chaque fois, il me répondait : 'Écoutez madame, il faut vous y prendre à l'avance parce que ce n'est pas un très grand hôtel, et puis comme il marche bien, il est complet'", a-t-elle rapporté à Jordan de Luxe.

C'est un amour du Covid !

Finalement, c'est en Espagne que le destin a eu vite fait de les réunir et où leurs chemins se sont croisés pour la première fois. "Et là, il m'arrête et me dit : 'Je suis toujours le monsieur qui vous dit non.'" Alexia Laroche-Joubert le trouve alors "charmant" mais leur idylle ne va naître que plus tard, lorsqu'ils se retrouveront chez un ami en commun. "C'est un amour du Covid !", précise-t-elle. Et de s'expliquer : "L'histoire est dingue ! Je le rencontre chez des amis communs donc et il m'invite à dîner, j'étais célibataire, je me dis 'pourquoi pas', et deux jours après, j'apprend que j'ai le Covid. Donc je l'appelle pour lui dire et en fin de compte, c'est comme ça qu'on est vraiment rentré en contact. Je prenais de ses nouvelles, il prenait de mes nouvelles, et voilà, l'histoire a commencé comme ça."

Depuis, Alexia Laroche-Joubert est une femme amoureuse. Avec Mathieu Grinberg, elle forme désormais une belle famille recomposée avec ses deux filles, Solveig (née en 2003 de sa relation avec Yan-Philippe Blanc qui s'est tué dans un accident de la route à moto en 2003 à Paris) et Isaure (fruit de ses anciens amours avec l'homme d'affaire Guillaume Multrier).