Alexia Laroche-Joubert, ses confidences émouvantes sur ses filles : "J'ai rencontré mes enfants pendant le Covid"

Alexia Laroche-Joubert était l'invitée du portrait de 50 Minutes Inside ce samedi 1er octobre sur TF1. L'ex-productrice et directrice historique de la Star Academy (qui revient le samedi 15 octobre sur TF1) est revenue notamment sur ses souvenirs les plus marquants au sein de l'émission. Elle a également évoqué son enfance, sa mère Martine Laroche-Joubert, journaliste et grand reporter et sa vie de famille.

Interviewée par Nikos Aliagas qu'elle connait bien, Alexia Laroche-Joubert s'est exprimée comme rarement sur ses deux filles : Solveig Blanc, 20 ans (fruit de sa relation avec l'ancien PDG de Warner Music France, Philippe Blanc mort le 9 juillet 2003 des suites d'un accident de moto à Paris) et Isaure Multrier, 14 ans (née de sa relation avec l'homme d'affaires Guillaume Multrier). Très prise par ses activités de productrice et d'animatrice télé, la présidente de la société Miss France a reconnu ne pas avoir été très présente pour ses filles : "Solveig, la plus grande, a eu une maman qui n'a pas arrêté de travailler. Je pense que je suis passée un petit peu à côté d'elle quand elle était petite. On en a beaucoup parlé. Je suis désolé pour elle parce qu'elle a dû tenir le choc de la perte de son père. Elle a dû avoir une maman qui travaillait énormément. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je prenne tout en charge. Et donc elle s'est bâtie courageusement. "

La productrice de 52 ans a également avoué que la crise sanitaire l'a rapprochée de ses deux filles : "J'ai rencontré mes enfants pendant le Covid, a-t-elle avoué. Je n'avais jamais dîné avec eux. Je ne suis jamais rentrée avant 21 heures à la maison. Je me rappelle qu'un jour, la petite (Isaure) m'a dit : 'T'es pas assez là.' Et je lui ai dit : 'Ecoute, ça, c'est le point sur lequel tu ne peux pas intervenir. Je fais au mieux, mais tu ne peux pas me dire que je ne suis pas assez là. C'est quelque-chose que je n'ai pas les moyens d'entendre.'" Toutefois, Alexia Laroche-Joubert est une mère proche de ses filles. Elle n'hésite d'ailleurs pas à poster des photos d'elles sur Instagram : "Je suis une maman qui s'améliore", a-t-elle déclaré.