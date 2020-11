Alexia Mori enceinte de son 3e enfant : le sexe du bébé révélé !

Déjà parents de deux petites filles, Alexia Mori et Stéphane Loubignac pouponneront dans les mois à venir un petit garçon, pour la première fois. Rappelons que le couple a annoncé cette troisième grossesse le 27 octobre 2020 en photo. La belle dévoilait alors un joli baby bump dans les bras de son amoureux.

"C'est un bébé surprise qui est arrivé sans qu'on ne demande rien. On n'a jamais caché avec Stéphane qu'on voulait un troisième enfant. On voulait attendre que Margot fasse sa rentrée des classes en 2021 et voir après, essayer. Ça vient ça vient, ça ne vient pas on verra. Louise et Margot ont des âges rapprochés, seize mois d'écart, c'est quand même sport, donc on s'est dit qu'on patienterait un peu", expliquait dans la foulée Alexia Mori à propos de la conception du bébé et de son désir de troisième enfant.

Encore toutes nos félicitations à Alexia Mori et sa petite famille pour l'arrivée prochaine d'un petit garçon !