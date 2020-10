Alexia Mori enceinte pour le 3 fois : elle a trompé tout le monde et dévoile comment

Mardi 27 octobre 2020, Alexia Mori a surpris tout le monde en révélant qu'elle était enceinte de son troisième enfant. L'ex-candidate de Secret Story 7 (TF1, en 2013) maman de Louise (3 ans) et Margot (2 ans), a berné ses fans pendant des semaines. Elle vient d'ailleurs de révéler comment elle a réussi à cacher sa grossesse.

"Impatientes de découvrir notre invité surprise. La famille s'agrandit", a-t-elle écrit hier en légende d'une photo où l'on peut voir son ventre déjà très arrondi. Alexia Mori est enceinte depuis plusieurs semaines mais n'avait rien dévoilé à ses abonnés. "C'est facile à cacher. J'ai encore réussi aujourd'hui à vous tromper avec mon short et mon pull", a-t-elle déclaré mardi sur Snapchat. Elle a ensuite raconté comment elle a fait : "Quand on se penche un peu en arrière on a une drôle de position mais on dirait qu'il n'y a pas de ventre alors qu'en fait, quand je me remets droite il est bien là." Et son baby bump était déjà bien développé en septembre comme elle l'a dévoilé en photo.

Pendant de nombreuses semaines, elle qui est à la tête du programme de remise en forme Alexia's Challenge, a donc continué de filmer ses séances de sport, toujours en réussissant à camoufler sa grossesse. Elle a d'ailleurs publié une image, datant là encore de septembre, sur laquelle on peut la voir faire ses exercices avec un ventre particulièrement plat. Elle a expliqué : "J'étais bien enceinte mais le matin le ventre était plat. Donc j'en profitais pour faire toutes mes stories le matin?" Quelle cachotière !

La future maman a ensuite expliqué qu'elle continuait de s'entretenir en effectuant quatre à cinq séances de sport par semaine. Mais les dernières, elle ne les a pas filmées car elle n'arrivait plus à cacher son beau secret.