Alexia Mori enceinte : Mal de dos, ventre énorme, fatigue... elle est à bout

Alexia Mori commencera la nouvelle année avec au moins une bonne raison de trouver que la vie est belle en ce moment : un bébé. La jeune femme, qui a annoncé sa troisième grossesse en octobre 2020, est toutefois impatiente d'en finir tant elle semble être marquée physiquement.

Mercredi 6 janvier 2021, Alexia Mori a posté deux photos d'elle dans sa salle de bain, dévoilant son imposant ventre rond de femme enceinte. En légende, la future maman âgée de 30 ans, écrit : "21h dans mon lit en position dos rond je souffre. En espérant que le Doliprane fasse effet ! L'impression aujourd'hui de transporter un petit éléphanteau de 6 kilos !! Le ventre grossi de jour en jour il va jamais arrêter en fait 'tkt ton ventre il va stagner' oui oui. Dans une semaine à peu près je démarre le troisième trimestre. Note à moi même : PRENDRE RDV CHEZ L'OSTÉOPATHE !! Bonne nuit je suis ko complet."

Alexia Mori, qui est toutefois heureuse de ce bébé surprise, attend un petit garçon pour la fin de l'hiver. L'ex-candidate de télé-réalité découverte par les téléspectateurs dans l'émission Secret Story 7, est en couple avec Stéphane Loubignac. Les amoureux sont déjà parents de deux petites filles : Louise (3 ans) et Margot (2 ans).

"C'est un bébé surprise qui est arrivé sans qu'on ne demande rien. On n'a jamais caché avec Stéphane qu'on voulait un troisième enfant. On voulait attendre que Margot fasse sa rentrée des classes en 2021 et voir après, essayer. Ça vient ça vient, ça ne vient pas on verra. Louise et Margot ont des âges rapprochés, seize mois d'écart, c'est quand même sport, donc on s'est dit qu'on patienterait un peu", avait précédemment expliqué Alexia Mori.