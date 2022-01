Alexia Mori fiancée à Stéphane : "demande de rêve" et sublime bague

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour savoir comment Stéphane avait fait sa demande en mariage. Après avoir précisé qu'elle était "choquée comme jamais", elle a raconté qu'elle lui avait demandé d'aller à la plage des diamants, et en particulier à l'endroit où se trouvait une balançoire afin de prendre de belles photos. Une fois sur place, ils ont constaté que l'endroit était bondé. Cela n'a tout de même pas empêché la jeune femme de prendre les clichés qu'elle voulait.

La famille s'est ensuite rendue à l'endroit où se trouvait un palmier afin que les filles jouent un peu. Au coucher de soleil, la plage s'est vidée. Le moment parfait pour Stéphane. "A un moment je vois qu'il est accroupi près de Louise. Dans ma tête je me dis que j'allais les prendre en photo. Je me dirige vers eux et là je le vois se mettre à genou. La première chose que je me suis dit c'est 'qu'est ce qu'il fait ?' En ce moment il a mal au dos, sachant que le matin même il s'était mis à genoux et m'avait dit qu'il était bloqué. Mais il m'a sorti l'écrin, il l'a ouvert. Et il m'a dit 'est-ce que tu veux m'épouser'. J'ai dit oui et j'ai pleuré", s'est-elle souvenue. Une "demande de rêve" qui restera à jamais gravée dans sa mémoire... et sur leurs téléphones et ordinateurs puisque le futur marié a pris soin de tout filmer. Il ne manque plus aux tourtereaux qu'à se pencher sur la cérémonie.