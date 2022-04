Alia et Ali (Secret Story) de nouveau en couple ? Retrouvailles complices à l'étranger, des vidéos dévoilées

Après avoir formé un couple emblématique pendant six longues années, Ali et Alia se sont malheureusement séparés en 2021. C'est l'ancienne candidate de Secret Story qui confirmait la nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Je sors du silence suite aux innombrables messages reçus au sujet d'Ali. Dans chaque couple il y a des hauts et des bas. Et ce qu'il se passe nous regarde, et je sais que la plupart d'entre vous le comprennent. Aujourd'hui on est séparés, et on espère que ça s'arrangera avec le temps, et il nous en faut... Merci de respecter ça", écrivait-elle.

Et il se pourrait bien que les choses se soient bel et bien arrangées avec du temps à en croire les dernières stories Instagram de la jolie brune. En effet, mercredi 27 avril 2022, Alia Chergui a partagé des vidéos d'elle actuellement en voyage en Turquie. Et surprise, Ali apparaît sur les images ! Les internautes peuvent ainsi les voir reformer un duo complice et assortis au niveau vestimentaire comme dans le passé. (Voir notre diaporama). Si aucun commentaire révélant la nature de leur relation n'est ajouté, Alia s'est tout de même permis de poster un coeur au côté du nom d'Ali tagué sur l'une de ses publications. Une subtile attention qui peut laisser croire que les anciens candidats de télé-réalité sont de nouveau ensemble. Il faudra toutefois patienter pour en savoir plus.

Rappelons qu'Ali et Alia se sont rencontrés en 2015 dans l'émission Secret Story et sont tombés amoureux l'un de l'autre devant les téléspectateurs. Mais il ne fallait pas compter sur eux pour faire le show. "Il n'y a rien eu de plus entre nous qu'un bisou sur la joue et sur le front. J'ai beaucoup de pudeur par rapport à ma famille et à ma religion et en plus, je ne précipite jamais les choses avant de sortir avec un garçon", expliquait Alia lors d'une interview pour Public. Mais à leur sortie, le couple a passé les caps les uns après les autres. En 2018, Ali et Alia ont par exemple fini par se marier. Une seconde union avait ensuite été célébrée à Las Vegas en 2019. "C'est mon bras droit, mon amie, mon double. C'est la femme de ma vie", nous confiait Ali amoureux, au micro de Purepeople.com.