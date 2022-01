Alia (Secret Story) victime d'un accident et le visage couvert de sang : photo choc

Alia Chergui n'est pas une candidate de télé-réalité comme les autres. Après avoir participé en 2015 à la saison 9 de Secret Story, la jolie brune s'est retirée de ce milieu pour se consacrer à ses activités d'influenceuse. La jolie brune s'est ainsi construite une belle réputation, recevant des invitations pour les plus prestigieux événements tels que des avant-premières et des défilés de la fashion week. Des rendez-vous qui font rêver et qu'elle ne manque jamais de partager sur Instagram. Mais depuis quelques jours, Alia Chergui suscite plutôt quelques interrogations auprès des internautes. Et pour cause, elle s'affiche avec une étrange marque sur le front.

Lors d'un questions/réponses réalisé en story Instagram jeudi 27 janvier 2022, Alia Chergui a accepté de lever le voile sur ce qui lui était arrivée. "J'ai eu un accident de trottinette. Un trou sous une flaque d'eau. Ça va vite, il faut faire attention sur la route. 2 points de suture", a-t-elle expliqué. Alia Chergui a accompagné cette confidence d'une photo d'elle prise juste après l'accident. Elle y apparaît le visage ensanglanté, les lèvres gonflées et son front entaillé (voir notre diaporama). Une photo impressionnante qui laisse imaginer la lourde chute dont a été victime la jeune femme de 31 ans. Si l'on ne sait pas exactement quand a eu lieu cet accident, Alia Chergui va en tout cas beaucoup mieux aujourd'hui et elle a pu reprendre tranquillement son quotidien.

Les dernières nouvelles d'Alia Chergui remontent au mois de septembre 2021 et elles n'étaient pas beaucoup plus réjouissantes. À ce moment-là, elle annonçait sa rupture avec Ali Suna, qu'elle fréquentait depuis leur sortie de Secret Story. "Je sors du silence suite aux innombrables messages reçus au sujet d'Ali. Dans chaque couple il y a des hauts et des bas. Et ce qu'il se passe nous regarde, et je sais que la plupart d'entre vous le comprennent. Aujourd'hui on est séparés, et on espère que ça s'arrangera avec le temps, et il nous en faut... Merci de respecter ça...", écrivait Alia. Rappelons que le couple avait fini par se marier en 2018 et s'était uni une seconde fois en 2019 à Las Vegas.